「那對夫妻」Nico被爆控制欲強 Kim一句話打臉網友
網路紅人「那對夫妻」是非多，日前被爆有大頭症外，更被控訴四大罪狀，讓他們在臉書開直播澄清，未料風波才剛平息又被爆Nico控制慾相當強，不允許Kim儲存女生的絡方式，不過KIM受訪時一句話打臉網友，心疼愛妻遭到誤解。
根據《娛樂星光雲》報導，Kim不否認人老婆Nico控制欲強，不過對他而言反倒是好事一樁，因為老婆是個相當沒安全感的人，有了老婆層層過濾，也算是給予彼此承諾，也讓兩人婚姻沒有任何秘密存在，但反過來想也可說是他控制了對方，話鋒一轉Kim也感性向老婆告白，「Nico是我的氧氣，沒有他我不知道要怎麼活，會像個廢人一樣⋯」。
此外更舉例還沒結婚前，過年夫妻會短暫分開3天，但那三天自己宛如行屍走肉般，完全不知道要幹嘛，至於面對網友爆料，他則無奈表示「可能嫉妒吧」。
(中時電子報)
關鍵字：那對夫妻
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