法國大選結果難料 4大候選人差距縮小

法國將於5月選出新任總統。今年共11人競選，其中民調支持率領先的有4人，他們彼此差距日漸縮小，加上多達3到4成選民尚未決定心意，使得這次大選結果比以往更難預測。

根據民調機構Elabe替BFMTV電視台和快訊週刊（l’Express）執行的調查，極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和「起步走！」（En Marche!）運動領袖馬克宏（Emmanuel Macron）雖仍處於領先地位，各有23.5%的支持率，最可能進入第2輪投票，但比起3月底的調查，兩人的支持率都有些微減少。

而位居第3的前總理費雍（Francois Fillon），雖因家人涉嫌坐領國會乾薪而遭正式調查，但仍有19%的支持率，且媒體一般預估，許多右派選民受制於這樁金錢醜聞，不願公開表示支持費雍，但投票時可能還是會投給他。

特別值得注意的是，左翼代表梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的支持率迅速攀升，他於今年一月底的民調中還只有10%支持率，經過兩次電視辯論的沈穩表現後，贏得許多選民好感，目前已有17%，比執政的社會黨（PS）推出的阿蒙（Benoit Hamon）整整多了8個百分點。

此外，民調機構Harris Interactive替法國電視台（France televisions）執行的調查，結果也大同小異，當其他候選人的支持率保持穩定或有些許降低時，梅蘭雄的支持率是唯一有顯著成長的人。

在4月23日的第一輪投票前，11名候選人還有一次在電視上闡述政見的機會，但可能不是採辯論形式。

應於20日主辦這次辯論會的法國第2電視台（France 2）打算取消辯論，改採分別直播專訪11人的方式，以抽籤決定先後順序，但尚未獲得所有候選人同意。1060408

(中央社)