杜特蒂的南海政策丕變？陸媒：可從四點觀察

圖為目前被菲律賓實際控制的中業島，該島以前曾有我國軍駐守。（圖/中新社）

菲律賓總統杜特蒂於6日發出強硬措詞，稱已指示武裝部隊部署所謂的「菲屬」無人島礁；另一方面，他也聲稱將在6月登上具主權爭議的中業島，並升菲律賓國旗。

以上言論引發外界質疑，難道杜特蒂的南海政策變了？對此，有評論認為可從幾個角度觀察，包括菲國對仲裁的態度、對美態度、對開發的意圖、利益的順位。

陸媒《環球時報》昨(7日)發表社論，對杜特蒂近來的言論動向進行分析。臆測菲國內部有不同的力量在拔河，而杜特蒂反常的強烈口吻，可能是他在回應菲國內強硬派、尤其是軍方的情緒。但若要瞭解其真實意圖，則不能只看表面，還必須以幾個方面判斷。

其一，菲國已大致擱置了南海仲裁結果，這方面態度是否改變；其二，菲國是否響應美日的南海戰略；其三，菲國是否嘗試與外國搞聯合油氣開發；其四，中菲合作推動展的順序是否被顛覆。

社論分析，若衡量杜特蒂的行徑，其表態顯然不足以應對上述條件，所以不能說他的南海政策有改變。總而言之，菲律賓的政治形勢很複雜，該國總統對大陸的溫和路線面臨很多壓力，其言論還是比較可能偏向為臨時性的表態。

(中時電子報)