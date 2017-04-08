又是車輛攻擊 歐洲9個月內已4起

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瑞典首都斯德哥爾摩今天發生卡車於鬧區撞人的攻擊事件，造成至少4人死亡，凶嫌仍在逃。近9個月來，汽車攻擊案陸續在法國、德國、英國發生，瑞典一案則是第4起。

這輛犯案卡車於下午在斯德哥爾摩鬧街上撞倒數人，瑞典當局認為這是一起攻擊案，但尚未確認是否與恐怖主義有關，也還沒有恐怖組織出面承認犯案。

這起事件令人想起去年7月14日，法國尼斯也遭重噸卡車恐怖攻擊，多達86人死亡、超過400人受傷。

去年12月19日，一輛卡車衝進柏林耶誕市集，造成12人死亡。

今年3月22日發生的倫敦攻擊案，凶嫌先開汽車衝撞人群，繼而持刀刺殺警察，造成5人死亡。

上述3起攻擊事件，極端組織伊斯蘭國（IS）事後都承認是其追隨者所為。

車輛比爆裂物或槍枝更容易取得，又能造成大規模傷亡，去年被擊斃的伊斯蘭國發言人阿德納尼（Abou Mohamed al-Adnani）就曾於2014年煽動追隨者以卡車發動攻擊。1060408

(中央社)