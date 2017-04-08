大谷翔平急了 季後就挑戰大聯盟

我要評比

大谷翔平等不及了，想早點挑戰大聯盟。(美聯社資料照)

日本投打「二刀流」大谷翔平，接受美國媒體訪問時暗示，在今年賽季過後，他將和大聯盟球隊簽約。

因為新版勞資協議上路，讓這位22歲的投打超級新星，合約可能不到2億美元(約61億新台幣)。不過大谷翔平接受《CBS 60分鐘》(CBS 60 Minutes)訪問時表示，這不是影響他赴美的因素，該報導也被大聯盟官網引用。

(中時電子報)