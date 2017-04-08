曾傳開房劉愷威 王鷗卸妝嚇死人！

王鷗卸妝後被說差很大！（圖／取自微博）

曾在《瑯琊榜》演出「秦般弱」的女星王鷗，因為長相出眾，也贏得不少粉絲喜愛。不過此前她卻被踢爆與楊冪老公劉愷威開房間，儘管雙方否認，但不少網友對她好感度大滑，近來她在節目上則是玩輸遊戲卸妝，可長相卻被說差很大！

王鷗先前在節目《王牌對王牌》中玩遊戲，但卻因玩輸遊戲得接受卸妝懲罰，沒想到這一卸，讓不少人驚呆，直呼和有化妝的模樣差很大！還有網友毒舌，認為若劉愷威看過她的素顏，「可能什麼緋聞都沒有了。」

(中時電子報)