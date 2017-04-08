追思鄭南榕 民進黨遭批「假推崇 真消費」
鄭南榕逝世28周年，總統蔡英文昨出席追思紀念會。蔡英文表示，將繼續為民主、自由奮鬥，政府也將為2300萬民主、自由人奮鬥到底。但鳳凰花護民主市政監督聯盟認為，民進黨說要追隨鄭南榕主張台灣獨立，執政後卻不敢喊台獨；說要追隨鄭南榕主張言論自由，執政後卻打壓言論自由，民進黨對鄭南榕根本是假推崇、真消費！
蔡政府去年底通過4月7日為言論自由日，鄭南榕基金會昨天舉辦追思會，蔡英文出席表示「自由、民主從來都不是從天上掉下來」民主要靠自己雙手爭取，今天是台灣第一個言論自由日，身為台灣總統她會努力，繼續為民主、公平正義奮鬥，台灣人就是民主人、自由人，政府會奮鬥到底。
過去，鄭南榕是台獨運動先驅，為了捍衛「主張台灣獨立的言論自由」，拒絕警方逮捕，自焚而亡，因此被民進黨奉為台灣獨立神主牌。但鳳凰花護民主市政監督聯盟認為，民進黨說要追隨鄭南榕主張台灣獨立，執政後卻不敢喊台獨。
另外，日前蔡英文「感慨」表示，網路上有很多不真實的消息、假新聞。府發言人也說，網路謠言、假新聞會「造成社會恐慌與彼此仇恨對立」，為杜絕假新聞，將設置第三方事實查核平台，未來民眾轉貼報導，被證實為不實訊息，需負法律責任。
民眾痛批這是限制言論自由！鳳凰花護民主市政監督聯盟也認為，說要追隨鄭南榕主張言論自由，執政後卻打壓言論自由，民進黨對鄭南榕根本是假推崇、真消費！
(中時電子報)
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