MLB》陳偉殷首安開胡 是支軟軟內安

馬林魚左投陳偉殷終於敲出大聯盟生涯首安。(資料照,李弘斌攝)

馬林魚客場對大都會，4局上休息室歡聲雷動，不是因為有人打出全壘打，而是為1支游擊方向的軟弱內安歡呼，因為這是陳偉殷大聯盟生涯的首支安打，終於在生涯第52個打數擊出，免於改寫大聯盟紀錄。

大聯盟歷經最多打數才敲出首安的紀錄，為現小熊投手列斯特保持的66打數。殷仔本季前累積50打數無安，今天首次打擊又遭三振。結果4局上第2次踏入打擊區，殷仔與右投惠勒纏鬥到第6球，雖然被一記94哩速球給擠壓到，但落點絕佳，滾動速度又慢得剛剛好，成為游擊方向的內野安打。

馬林魚休息室因為殷仔的首安出爐而歡呼，一壘指導員也把安打球留了下來，拋回休息室給殷仔作紀念。由於紐約今晚氣溫只有攝氏8度左右，殷仔仍穿著短袖投球，擔任跑者可禁不起現場冷風，跑壘時也特地穿上了夾克。

陳偉殷去年轉戰沒有DH制的國家聯盟，但全季44打數仍無安打，季後回台特訓，還找老同學高國輝幫忙。結果「高教練」真的厲害，殷仔熱身賽就已敲安，今天在例行賽也一舉開胡。

(中時電子報)