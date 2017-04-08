MLB》陳偉殷首安開胡 是支軟軟內安
馬林魚客場對大都會，4局上休息室歡聲雷動，不是因為有人打出全壘打，而是為1支游擊方向的軟弱內安歡呼，因為這是陳偉殷大聯盟生涯的首支安打，終於在生涯第52個打數擊出，免於改寫大聯盟紀錄。
大聯盟歷經最多打數才敲出首安的紀錄，為現小熊投手列斯特保持的66打數。殷仔本季前累積50打數無安，今天首次打擊又遭三振。結果4局上第2次踏入打擊區，殷仔與右投惠勒纏鬥到第6球，雖然被一記94哩速球給擠壓到，但落點絕佳，滾動速度又慢得剛剛好，成為游擊方向的內野安打。
馬林魚休息室因為殷仔的首安出爐而歡呼，一壘指導員也把安打球留了下來，拋回休息室給殷仔作紀念。由於紐約今晚氣溫只有攝氏8度左右，殷仔仍穿著短袖投球，擔任跑者可禁不起現場冷風，跑壘時也特地穿上了夾克。
陳偉殷去年轉戰沒有DH制的國家聯盟，但全季44打數仍無安打，季後回台特訓，還找老同學高國輝幫忙。結果「高教練」真的厲害，殷仔熱身賽就已敲安，今天在例行賽也一舉開胡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。