台式車輪餅 在多倫多洋人社會打響名號

特派員看世界專欄在台灣最平民化的路邊小吃－車輪餅，正在加拿大多倫多發揚光大。而且，令人嘖嘖稱奇的是，「台式車輪餅」是以高檔精緻化的形象，打入北美洋人市場。

而這一切，要從一個肯吃苦、不服輸、一心想在北美社會宣揚台灣美食和文化特色的台灣年輕人李涵崴，在海外創業的故事說起。

三月初，在臉書擁有廣大閱覽流量的北美英文網站Viralthread，貼出了在「Formocha」（福爾磨茶）販售的台式車輪餅影片，除了附上英文解說製作流程，還要大家想想自己想吃什麼口味內餡的車輪餅。這段影片一推出，就吸引了近97萬人次的點閱量。Formocha車輪餅的名號，因此轟動一時。

Formocha店老闆李涵崴，在加拿大出生，1歲就回台，當完兵後來加找工作、成家立業。談起自己在多倫多獨家販售的台式車輪餅，李涵崴有著滿滿的感觸和心得。

4年前，他大膽選擇在多倫多以西洋人和學生族群為主的鬧區，創立「Formocha」，店名望文生義：台灣「福爾摩沙」和「茶」的結合；主打商品為香草珍珠奶茶。而他的開店初衷，就是要將台灣飲食文化打入洋人社會，讓當地人看見和懂得品味台灣。

珍珠奶茶店在多倫多不算罕見，但絕大多數商家都是來自台灣的飲料連鎖店，而且基本上都是選擇在華人集中的區域開店。像李涵崴這樣的年輕個體戶、選在非華人區域開店、客戶群8成以上是洋人的店家，幾乎絕無僅有。

李涵崴說，他自創業之初，就明白「品牌經營」的重要性。但一開始，自己「以省錢為前提」，跌跌撞撞之後才認清，要吸引客人不斷回流，「該花的錢不能省」，除了食品講究、衛生好吃，也需要有良好的商品設計和店家環境。

因此，他去年禮聘洋人設計師，從西洋人眼光出發，運用吸引洋人眼球的台灣史料圖片做為店面和商品圖案設計本體，重新進行品牌包裝和室內裝潢。重新整裝再出發的同時，更推出Formocha全新主打商品「台式車輪餅」。

李涵崴表示，為了讓嗜吃鬆軟蛋糕的西洋族群，能夠一舉接受「台式車輪餅」，他將車輪餅的餅皮研發得更具蛋糕口感，內餡口味也求新求變，不能只是紅豆或奶油或菜脯的傳統台灣口味。

因此，近一年來，他推出過鳳梨酥加奶酥、芋泥加蛋黃、流星起士塔等五花八門的車輪餅內餡。而目前常態性供應的幾種內餡中，最受歡迎的是「伯爵奶茶卡士達加珍珠」、「香草奶油奧立歐餅乾」車輪餅等項。

此外，為了讓在台灣只是路邊廉價小吃的車輪餅，化身為洋人眼中的高檔精緻點心，李涵崴除了在台灣購買全套製餅機具、重金打造好似「店內店」的車輪餅餐車小舖，還特別為每份車輪餅印上店章、用心設計盛裝車輪餅的創意紙盒。

他更不惜時間與人力，堅持每份車輪餅都是現點現做，客人起碼要等上10分鐘，才能吃到熱騰騰、口感新鮮好吃的車輪餅。

在訪問過程中，儘管店外一直下著惱人的冷雨、店前大街永無休止的地鐵施工，更讓人擔心會不會影響生意，但開門走進Formocha點餐的客人，仍然是一波接著一波。

李涵崴說，當初租下店面時，完全沒有料到店門口原本熙來攘往的大街，會變成一動工就是好幾年的多倫多地鐵「工程街」，附近店家逐一關門倒店，但他還是決定咬牙撐下去。

眼看Formocha業績在逆境中持續成長，對比4年前剛開業時苦哈哈的慘況，李涵崴說，他真的非常開心。

而上個月，Viralthread突如其來地在網站上貼出他店裡的台式車輪餅影片，更是讓李涵崴大感意外，因為自己沒花一毛錢，就得到了效果絕佳的宣傳。他也因此對台式車輪餅更有信心，因為這證明它的確是吸引力十足的產品，他也更篤定要將台式車輪餅在加拿大繼續發揚光大。

值得一提的是，李涵崴又將進一步發揮他特有「專挑難的做」的精神，4月底、5月初，他的另一家新店將在多倫多韓國城附近開張。這回，他的目標是在新店主打「台式滷味」，店名就叫「好呷」。

這項在多倫多前所未見的台式滷味新產品會不會成功？能不能讓西洋社會接受，關心他的台灣人社區正拭目以待。1060408

(中央社)