川習會落幕 川普收起大炮變暖男

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美國總統川普今天與中國大陸國家主席習近平結束會談，一改誇張的反中論調，讚揚取得「重大進展」。不過這場兩強峰會被美國空襲敘利亞事件搶盡鋒頭。

法新社報導，川普在他的佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部首會習近平，這場高張力但刻意拉近距離的會談尾聲，川普宣布與習近平建立「卓越」關係。

川普說，「我們在與中國關係上取得重大進展」，但沒有深入細節，「我真的認為已有進展」。

這種友好論調，與川普競選期間毒舌批評大陸的作風大相逕庭。當時川普稱大陸「強暴」美國經濟，並誓言對大陸祭出懲罰性關稅。

習近平對川普的暖心話投桃報李，稱這場峰會具有「獨特的重要意義」，感謝川普熱情招待。

習近平還說，我們「達成許多共同的理解」，「最重要是加深我們的情誼和建立一種信任感」。

根據大陸官方媒體，閉門會面時，川普還讓外孫和外孫女為嘉賓演唱中文歌曲「茉莉花」並背誦「三字經」和唐詩。

根據新華社，習近平也打算回報美方的好客。他已邀請川普今年稍後赴大陸國是訪問，並獲接受。1060408

(中央社)