吳德榮：週末假日晴朗回暖 高溫30度以上

氣象專家吳德榮今天表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天持續回暖、白天微熱；西半部晴朗穩定，今日高溫可達30度以上，明日更升至32度以上。

另外，台灣東半部有零星降雨的機率。近地層水氣增多，金、馬容易起霧。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，截至上午5時30分全台平地的最低氣溫，宜蘭攝氏19.3度，比昨日（宜蘭20.3度）略降；顯示因為雲量少，空氣的回暖已被「輻射冷卻」效應所抵銷。

吳德榮表示，下週一（10日）至週二（11日）下午鋒面在北部海面附近，天氣漸趨不穩定，有局部性短暫陣雨的機率，因還在暖氣團內，天氣仍然偏暖；下週三至週五（12至14日）鋒面的位置或南或北，各國模擬雖不盡相同，但台灣各地天氣皆受其影響；鋒面結構並不強，但因大氣不穩定，鋒面附近有對流胞發展的條件，可能帶來局部性的陣雨或雷雨，需要近一步觀察。

下週三、四（12、13日）因降雨及微弱冷空氣而明顯轉涼，但最低氣溫的降幅不大，都還在16、17度以上。下週五(14日)冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。下週六(15日)鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升。1060408

(中央社)