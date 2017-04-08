吳德榮：週末假日晴朗回暖 高溫30度以上
氣象專家吳德榮今天表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天持續回暖、白天微熱；西半部晴朗穩定，今日高溫可達30度以上，明日更升至32度以上。
另外，台灣東半部有零星降雨的機率。近地層水氣增多，金、馬容易起霧。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，截至上午5時30分全台平地的最低氣溫，宜蘭攝氏19.3度，比昨日（宜蘭20.3度）略降；顯示因為雲量少，空氣的回暖已被「輻射冷卻」效應所抵銷。
吳德榮表示，下週一（10日）至週二（11日）下午鋒面在北部海面附近，天氣漸趨不穩定，有局部性短暫陣雨的機率，因還在暖氣團內，天氣仍然偏暖；下週三至週五（12至14日）鋒面的位置或南或北，各國模擬雖不盡相同，但台灣各地天氣皆受其影響；鋒面結構並不強，但因大氣不穩定，鋒面附近有對流胞發展的條件，可能帶來局部性的陣雨或雷雨，需要近一步觀察。
下週三、四（12、13日）因降雨及微弱冷空氣而明顯轉涼，但最低氣溫的降幅不大，都還在16、17度以上。下週五(14日)冷空氣減弱，氣溫回升2、3度。下週六(15日)鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。