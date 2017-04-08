梅蘭妮亞偕彭麗媛訪中學 鼓勵學生逐夢

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美國總統川普夫人梅蘭妮亞與中國大陸國家主席習近平妻子彭麗媛，今天下午前往佛州巴克藝術中學，觀摩7年級公民課程。有學生表示想成為總統，梅蘭妮亞也予以鼓勵。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，巴克藝術中學（Bak Middle School of the Arts）位於佛州西棕櫚灘（West Palm Beach），距離川普的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部僅10哩（約16公里）。

學生向梅蘭妮亞（Melania Trump）與彭麗媛展示，有關古巴飛彈危機、韓戰與第二次世界大戰等國際衝突的海報。

彭麗媛為當代民謠歌手，也是表演藝術家，學校女子合唱團特地演唱音樂劇「小婦人」（Little Women）中的「驚奇」（Astonishing）一曲歡迎2位夫人。

根據「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post），梅蘭妮亞與彭麗媛也接受學生記者訪問。1名女學生表示未來想成為參議員，接著成為總統，梅蘭妮亞也予以鼓勵。

川普夫婦昨天晚間在佛州南部的馬阿拉哥度假俱樂部款待習近平夫婦，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納 （Jared Kushner）也出席晚宴。（譯者：中央社周莉芳）1060408

(中央社)