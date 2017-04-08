迪士尼迷必看 小熊維尼展香港登場
迪士尼迷注意，小熊維尼展即日起在香港時代廣場登場，展出92件珍藏，展出至23日，週末還會有小熊維尼粉絲見面會，和粉絲近距離接觸。
香港旅遊局表示，「小熊維尼：友你友我」展覽從即日起到23日在香港時代廣場舉辦，是香港史上最大規模的小熊維尼展覽，展出華特迪士尼檔案館的92件藝術珍藏。
這次展出有50件作品是全球首度亮相，能讓大、小朋友知道小熊維尼哪裡最有趣，另外，現場還有19個3D模型公仔，小熊維尼、跳跳虎等可愛角色將會在特別打造的森林中現身供民眾拍照。
主辦單位表示，小熊維尼粉絲見面會也會在每個周末登場，和粉絲近距離互動。
小熊維尼源自於英國作家艾倫亞歷山大米恩於1926年出版的作品，1961年，華特迪士尼取得電影版權，5年後首部小熊維尼短片「小熊維尼之蜂蜜樹」問世。1060408
(中央社)
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