沒補習也能通過普考 拿高分秘訣看這裡
日前通過記帳士普考的元培醫事科技大學企管系學生邱承慶分享，除了學校課程認真聆聽，不懂的地方一定要問，每天還需自主唸書，是通過考試的不二法門。
元培醫科大表示，邱承慶同學不僅以高分通過專門職業及技術人員普通考試記帳士考試，也是該校企管系第一位通過該考試者，而且他並未花錢補習，除了上課專心聽講，更重要的是把握時間自習。
邱承慶表示，專門職業及技術人員普通考試記帳士考試共考五科包括國文、租稅實務、租稅、記帳法規概要、會計概要，由於學校有會計學、財務管理分析課程，因此都對考試有幫助。
邱承慶認為，想要通過考試，最重要的是上課要專心，盡可能把老師所教導的內容融會貫通，只要基本功打好，運用在任何地方都得心應手，「要通過考試，其實不難」。
邱承慶說，除了上課認真聽講，更重要的是不要害怕發問，若有問題一定要請教老師，減少遇到瓶頸與卡關的機會；此外，他也規定自己每天要自習2個小時，這樣通過考試的機率就會很高。
元培醫科大企管系主任林淑芳表示，記帳士證照可以用來自己開業，或是為企業報稅、從事會計相關工作，而專門職業及技術人員普通考試記帳士考試歷年來全國平均通過率在10%至25%，競爭甚為激烈。邱承慶能在競爭激烈的考試中脫穎而出，為自己的努力留下美麗見證。1060408
(中央社)
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