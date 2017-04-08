矽谷企業家吳聰慶 回台為產業義診

在「新資本主義引擎、創業基地」的美國矽谷闖蕩超過30年，擁有全球超過5000名員工的企業家吳聰慶在事業巔峰回台，扮演台灣連結矽谷的推手，讓台灣創新產業少走冤枉路。

行政院主導的「亞洲．矽谷」計畫，預計投資上百億元全力推動物聯網（IOT）產業創新研發及健全創新創業生態體系，要讓台灣成為亞太青年創新與創業的發展基地。

擔任「亞洲．矽谷」計畫大腦中樞的技術長吳聰慶大有來頭，他是美矽谷觸控晶片大廠愛特梅爾（Atmel）創辦人兼技術長，從飛利浦公司技術員做起，3年後自行創業成立Atmel，總部在矽谷，散布全球的研發中心、工廠、辦公室等超過5000名員工。

被問在矽谷擁有上百億美元的公司規模，為何願意賣掉公司回台灣？吳聰慶說，原本就規劃把經驗傳承給年輕人，可以少走冤枉路，台灣剛好有個平台可以發揮，是非常好的機會，「反正對我來講，錢也夠用、也不用擔心、也不需要再去賺」。

「亞洲．矽谷」計劃行政長黃瓊雅說，吳聰慶在國際商場闖蕩多年，做為科技專家、成功企業家，他看得到台灣未來產業的趨勢，因為「看得到未來」非常有自信，這是台灣所欠缺。

做為半導體專家，如何對不同產業進行專業診脈？吳聰慶說，診脈的思維、流程、解決問題的方法等都差不多，他的角度與產業本身看問題的角度不同，兩者可以互相激盪、挑戰，有時候就會激盪產生新東西。

他以參訪興農溫室農場為例問說，溫室這麼熱，為什麼不把熱用掉？可用熱傳導可以發電與解決過熱問題；又如溫室設點，建議多設幾個點，從5個點逐步縮減設點數，收集數據，這些數據非常有用。

從精緻農業到機器人的精密機械，吳聰慶說，同樣思維，看東西如同看一個物體有不同變化，但解決問題與方案都是大同小異，不同產業就像是不同顏色混在一起，基本原理都一樣。

吳聰慶跨海回台幫產業診脈，完全不支薪，連高鐵車資、住宿等開銷都自掏腰包，他的人生就像他收藏的紅酒，「多樣甘醇，心境照樣澎湃」。1060408

(中央社)