偏南風悶熱有夏天味道 中南部高溫32度

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中央氣象局說，今天台灣上空水氣偏少，全台可見陽光，加上偏南風，有夏天的味道，北部高溫可達攝氏30度，中南部32度，提醒民眾外出多補充水分及防曬。

氣象局說，今天全台天氣晴朗穩定 ，午後勢力作用下，西部山區及北部地區可能有局部短暫雨，但雨量不多。

受偏南風帶來暖空氣，氣象局預報北部最高溫可達30度，中南部32度，東半部28度，感受有點悶熱，有夏天的味道，民眾外出活動記得多補充多分並注意防曬。

氣象局預測，明天天氣和今天差不多，10日、11日有鋒面接近，北部及東半部地區會短暫陣雨，12日、13日鋒面及東北季風稍增強，中部以北地轉為短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部大雨。1060408

(中央社)