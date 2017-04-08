馬來西亞女大生 前進法國學廚藝圓夢

從馬來西亞跨海來台在彰化大葉大學就讀餐旅系進修的馮素晶，以廚房為家鍛煉廚藝，打開一扇通往世界的窗，錄取法國費杭迪高等廚藝學校向夢想前進。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 106年4月8日

從馬來西亞跨海來台在彰化大葉大學就讀餐旅系進修的馮素晶，以廚房為家鍛煉廚藝，打開一扇通往世界的窗，錄取法國費杭迪高等廚藝學校向夢想前進。

馮素晶高中畢業後沒有馬上立即進入大學就讀，而是在餐廳裡擔任服務生，當時就對料理產生興趣，下班和休假仍利用時間在餐廳跟著主廚學習如何製作西點，在工作期間存了一點錢，打算再進入學校學習料理，朝自己的西點夢進軍。

家住馬來西亞的馮素晶考量到馬來西亞的大學不多，於是跨海來到台灣就讀大葉大學餐飲系。大葉大學餐旅學院院長葉忠興說，馮素晶在學校努力學習以及嘗試，去年前往上海參加中國國際烹飪藝術賽，在鱘魚現場烹調以及鴨胸現場烹調項目都拿到銅牌。

葉忠興表示，為了參加比賽，馮素晶幾乎日以繼夜進行練習，一開始做出來的料理成果雖不理想，不過累積練習成果，實力不斷增長，也成為她面試爭取法國費杭迪高等廚藝學校的助力。

馮素晶說，只要認真的去嘗試一件事情，就會有心得，而在台灣就讀大學就好像幫她打開一扇通往世界的窗，如今有機會到法國學習製作西點，讓她美夢成真。

大葉大學指出，創立於西元1920年的法國費杭迪高等廚藝學校，是政府創辦的職業訓練學校，曾獲評為歐洲最佳旅館學校（Best European Hotel-School），也培育出許多米其林星級主廚，享有「餐飲界哈佛」美譽,大葉大學在2015年與費杭迪締結姊妹校，學校每學期都邀請法國主廚到大葉大學示範教學，協助學生學習廚藝，也鼓勵學生到海外留學。1060408

(中央社)