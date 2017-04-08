巴西黃熱病死亡案例超過200件
巴西衛生部今天公布最新報告指出，2016年12月至今，巴西境內已證實有202件黃熱病造成的死亡案例。
這202件死亡案例中，148件在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發生，43件在聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo），4件在聖保羅，4件在巴拉州（Para），3件在里約熱內盧；另外48件死亡案例尚在分析。
到目前為止，巴西有324個城鎮接獲2210件黃熱病通報案例，其中604件獲證實，552件尚在調查，1054件被排除。
604件獲證實病例中，438件在米納斯吉拉斯，146件在聖埃斯皮里圖，11件在里約熱內盧，5件在聖保羅，4件在巴拉。
目前在巴西爆發的黃熱病仍為叢林型，透過Sabethes和Haemagogus兩種病媒蚊在農村或叢林地區傳播病毒。
巴西衛生部指出，避免黃熱病例增加的最有效方法是接種疫苗。1060408
(中央社)
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