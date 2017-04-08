川習會同意百日計畫 商討貿易議題

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，總統川普和中國大陸國家主席習近平已同意一項新的貿易談判百日計畫，盼提振美國出口、減少美國對大陸的貿易逆差。

根據路透社，世界兩大經濟體領袖川普和習近平首度面對面會談後，羅斯告訴媒體：「鑒於議題範圍和規模，或許具有雄心，但在商討進度方面是很重大的變化。」

「我認為這是兩國之間增進關係的重要象徵。」

羅斯表示，用減少貿易順差，來作為一種控制自身通貨膨脹之道，大陸在這方面展現出興趣。他說：「這是我首度在雙邊的背景下聽到他們這麼說。」1060408

(中央社)