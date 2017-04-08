小鐵道迷口技了得　擅長模仿車站廣播

新竹縣寶山國小學生洪少軍，是位小鐵道迷，擅長模仿網路紅人和車站廣播，台鐵跟捷運每站站名都倒背如流，甚至還能用國、台、客和英語報站名。

拿起烏克麗麗，深情彈唱「情非得已」、「牛仔很忙」、「戀愛ING」；放下樂器又搖身變成網路紅人「谷阿莫」，一下子又化身火車站廣播員，把每個即將到站的列車，用國語、台語、客語和英語播音，他是有著「火車站長夢」的寶山國小模範兒童洪少軍。

洪少軍從2歲開始就迷上火車，探究原因，原來是家中有個熱愛火車的「鐵道迷」父親，從小耳濡目染，他不僅把全台火車站名背得「滾瓜爛熟」，還熟知自強號、莒光號、區間車等各種火車沿革史，每一代火車設備、特色他都一清二楚，甚至哪些車種開到了哪些車站會「過站不停」，猶如鐵道小百科。

除了火車，洪少軍也喜歡模仿，幾位網路紅人的說話語調，他都揣摩到位；當然，他也喜歡音樂，只要烏克麗麗在手、輕刷和弦，他就能彈唱多首膾炙人口的流行歌曲，尤其偶像周杰倫的歌，他更是拿手；不過，他的志向並非在光鮮亮麗的舞台，而是立志要當火車站長。

洪少軍涉略的領域不僅鐵道與音樂，閱讀、摺紙、作文、玩桌遊也都是他的興趣，甚至曾參加慈濟說故事比賽，獲得低年級第一名；參加新竹縣環保小書比賽，也得到第二名成績，只要是有興趣的、想學的，他都全力以赴，絕非「三分鐘熱度」。

洪少軍的母親王郁菁表示，對於孩子在讀書之餘，能有才藝，甚至是逗大家歡笑的娛樂，她都樂見其成，身為家人，就是要給予安全感和心靈支持，只盼孩子健康、快樂長大。

寶山國小校長彭鴻源表示，學校去年度過百歲校慶，過去一世紀培養出許多會讀書、會運動的小孩，但像洪少軍這般品學兼優、文武雙全的「特異」學童，實屬難得，凡是學校舉辦活動，第一個想到的就是「找洪少軍表演」，因為他總是能為大家帶來歡笑。1060408

(中央社)