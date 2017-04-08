6指標判斷你是否選錯工作
除了睡覺，工作通常佔據現代人生活的大多數時間，因此選對工作的重要性不言可喻，想判斷自己是否選對工作了嗎，以下這六點指標，或許可以給你點參考。
1.覺得工作無聊
工作當下覺得做什麼事都興趣缺缺、提不起勁嗎，如果你的職位較高，那麼你可能是對現狀感到無聊，或許還情有可原，但如果長久下來，這份工作沒有任何能讓你興奮之處，那麼你可能該考慮換份工作了。
2.自我的工作狀態與居家狀態不同
人在職場上難免都會戴著不同面具以應付不同場合，但如果在工作時完全無法放鬆，長時間偽裝自己的狀況下只會使工作不開心，以致影響工作表現，最後影響個人私生活。
3.從不談論自己的工作
總是想要知道它人工作內容、卻從不提自己的工作內容？那麼你很可能已經對這份工作漸漸失去熱情，通常對工作有熱情的人，會表現在對自己公司或品牌的支持上，反之、選錯職業的人不喜歡談論工作，因為他們不想花費更多時間精力思考工作。
4.你都超準時離開辦公室
雖然在工時內完成自己的工作而不需加班，是工作能力佳的表現，但如果一到下班時間，就迫不及待離開公司，因為下班後，你不想再多花任何時間在工作上，或許你該換一份你不介意多投入會兒時間的工作。
5.總是羨慕別人的工作
羨慕別人擁有自己所沒有的，是正常的心理，但如果總是羨慕別人的工作，那很可能就是你選錯工作了。
6.你天天厭惡工作
最後一點不用多說，當你天天都厭惡工作內容、甚至環境、人事時，那你還是儘早脫離吧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。