6指標判斷你是否選錯工作

你選對工作了嗎？ (達志影像/shutterstock提供)

除了睡覺，工作通常佔據現代人生活的大多數時間，因此選對工作的重要性不言可喻，想判斷自己是否選對工作了嗎，以下這六點指標，或許可以給你點參考。

1.覺得工作無聊

工作當下覺得做什麼事都興趣缺缺、提不起勁嗎，如果你的職位較高，那麼你可能是對現狀感到無聊，或許還情有可原，但如果長久下來，這份工作沒有任何能讓你興奮之處，那麼你可能該考慮換份工作了。

2.自我的工作狀態與居家狀態不同

人在職場上難免都會戴著不同面具以應付不同場合，但如果在工作時完全無法放鬆，長時間偽裝自己的狀況下只會使工作不開心，以致影響工作表現，最後影響個人私生活。

3.從不談論自己的工作

總是想要知道它人工作內容、卻從不提自己的工作內容？那麼你很可能已經對這份工作漸漸失去熱情，通常對工作有熱情的人，會表現在對自己公司或品牌的支持上，反之、選錯職業的人不喜歡談論工作，因為他們不想花費更多時間精力思考工作。

4.你都超準時離開辦公室

雖然在工時內完成自己的工作而不需加班，是工作能力佳的表現，但如果一到下班時間，就迫不及待離開公司，因為下班後，你不想再多花任何時間在工作上，或許你該換一份你不介意多投入會兒時間的工作。

5.總是羨慕別人的工作

羨慕別人擁有自己所沒有的，是正常的心理，但如果總是羨慕別人的工作，那很可能就是你選錯工作了。

6.你天天厭惡工作

最後一點不用多說，當你天天都厭惡工作內容、甚至環境、人事時，那你還是儘早脫離吧。

(中時電子報)