NBA》球哥會打球！詹姆斯：我沒模仿過他
在今年3月31日騎士與公牛賽前，「小皇帝」詹姆斯被拍到做出幾次很像朗佐鮑爾的投籃動作，不少人認為詹皇刻意調侃鮑爾，引發詹皇8日直接在推特回嗆，「那是1條不真實的報導，因為朗佐很會打球(Lonzo can Ball)！」
「球哥」朗佐鮑爾是今年NBA選秀狀元熱門之一，詹姆斯當然不想給外界自己在嘲諷小老弟的錯誤印象，「當時只是我在賽前熱身，跟騎士教練團成員胡鬧而已，我從15歲開始，就會用那種姿勢投籃，請把事實搞清楚！」
有了詹皇加持，朗佐鮑爾再成最近媒體新寵兒，其實不只是他的天分或球技，他與他老爸拉瓦爾的不少公開發言，也都引發許多爭議，特別是說過自己可以單挑擊敗喬丹，以及朗佐與柯瑞互換球隊，勇士會更強的「球爸」拉瓦爾。
拉瓦爾甚至最近又爆新的說法，強調自己兒子會在今年UCAA男籃提前淘汰，除了受傷，更因身旁有著太多白人球員，「現實點說，在有3個白人跟你一起打球，你不可能贏得冠軍，因為他們的速度太慢了。」
這種白人球員太慢的說法，當然引爆不少爭議，就連籃網後衛林書豪都在推特上寫，「兄弟！拉瓦爾鮑爾的說法，從很多理由來看都是錯的，哈哈！」
(中時電子報)
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