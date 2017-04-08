伊凡卡推文 以子女為習近平訪美表演為傲

當地時間4月6日，大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛出席美國總統川普伉儷在佛羅里達州海湖莊園舉行的歡迎晚宴。（新華社）

「習川會」結束，川普的女兒伊凡卡推文表示，對自己的女兒阿拉貝拉和兒子約瑟夫，為習近平主席和其夫人彭麗媛表演，歡迎他們到美國進行正式訪問，感到非常驕傲。川普總統隨後重推了伊凡卡的推文。

習近平和彭麗媛伉儷拜訪「海湖」俱樂部時，川普女兒伊凡卡和庫許納夫婦在場作陪。伊凡卡並特地讓會說中文的女兒阿拉貝拉和兒子約瑟夫演唱《茉莉花》，背誦《三字經》和唐詩。川普當時也在場聆賞一對孫子女表演。

(中時)