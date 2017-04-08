蔡政府搞得台灣「四大皆空」 企業紛出走
台灣企業近日吹起「出走風」，台積電傳出赴美投資傳聞，台塑受阻於環評，出現「棄台赴美」投資意向，而義聯集團證實將砸500億赴美建廠。《聯合報》社論指出，指標型企業出走，歸咎於台灣「四大皆空」，包括缺水、缺點、缺人及環評的不確定性，目前台灣不缺的大概只有「亂」。
《聯合報》今（8）日刊出題為〈企業出走潮 反映台灣四大皆空〉社論，指近1、2個月傳出多家企業計畫赴異地投資，台塑六輕擴廠計畫長年受環評約束，打算赴美建廠；半導體龍頭台積電傳因擔憂「非核家園」變數，將設廠美國列入考慮，義聯集團經由美國在台協會（AIT）牽線，選定在德州建煉鋼廠。
社論指出，這些指標型企業出走，原因不脫缺水、缺電、缺人及環評不確定性高的「四大皆空」，台灣目前最不缺的，大概只有「亂」。而在這樣的社會、政治環境，企業無法停駐在自己國家投資、奮鬥，逐一「棄台赴美」。
「四大皆空」與政府政策息息相關。缺水部分，雖高科技產業竭力節水，但政府的水資源經營，仍有一大段路要走；缺電部分，「非核家園」說得容易，卻弄得高科技業險象環生；人力部分，一例一休造就人力荒，政府至今未有對策，環評則受到政治操弄，否決計畫、醜化企業成目標，「台灣的四大皆空，不僅趕走企業，也趕走我們原有的繁榮」。
(中時電子報)
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