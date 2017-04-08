恐怖之顏！濱崎步P圖太大 暖氣機也長高
日本天后濱崎步離婚後重振事業，她積極練舞復出，不過近來更引人注目的反而是她的身材，她經常在網上曬出自己的練習美照，可卻屢次被抓包修圖修很大，上節目的模樣和圖片判若兩人，網友揶揄她簡直詐欺！濱崎步近日一張照片更被說把身高拉太高，一旁的暖氣機都變形了。
濱崎步先前在網上曬出一張自拍照，看來身形比例相當好，但卻有網友決定將照片還原，發現濱崎步把身形拉高，從約160公分的身高硬是高了10公分，連一旁的暖氣機都長高了不少。
而其他在Instagram的美照，也有網友揶揄都是詐欺照，全因濱崎步上節目時的長相與身材落差太大，讓看到真實模樣的濱崎步的網友很錯愕。
(中時電子報)
關鍵字：濱崎步
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