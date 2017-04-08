「韓國觀光公社」推好康！品韓文化、聽米其林料理講堂

近幾年，韓劇、韓流文化深受台灣民眾喜愛，有鑑於造訪韓國的旅客愈來愈多。（達志影像／shutterstock提供）

來「韓國觀光公社」瞭解韓國旅遊、文化！長知識、學趣味！米其林美食講堂學韓國料理、瞭解韓國打工度假有何撇布？「讀萬卷書，不如行萬里路」旅遊博大精深！世界那麼大，我們來看看！

韓國觀光公社台北支社開設於台北市敦化南路的KOREA PLAZA（Korea Tourism & Cultural Experience Center 韓國觀光文化體驗中心）即將迎來三週年，自開幕以來，舉辦了多采多姿的體驗活動，充分發揮「小型韓國」的功能。

KOREA PLAZA（Korea Tourism & Cultural Experience Center 韓國觀光文化體驗中心）即將迎來三週年。（韓國觀光公社提供）

除了有豐富的韓國旅遊資料供民眾索取之外，每一年，KOREA PLAZA都致力於開辦多種具韓國特色的體驗活動，像是從開館之後就定期開課的世宗學堂韓語課程、K-POP舞蹈課程、韓服體驗、自由行講座和親子團體導覽等皆受到熱烈回響。

而2016年首次為企業戶舉辦的「員工旅遊，團結！韓國觀光公社助你遊韓」活動也獲得好評，今年特增設VR體驗區、同時也計劃擴大團體申請參觀KOREA PLAZA資格，更預計推出「首次到韓國Long Stay就上手」在韓生活講座、米其林美食講堂，精彩豐富的主題，讓更多喜愛韓國文化的朋友能夠親身體會韓國的魅力。

走訪位在敦南誠品樓上的「韓國觀光公社」處處可見極具巧思的韓國物品，讓人彷彿進入了韓國！（林宜靜 攝）

2017年KOREA PLAZA 團體參觀：資格由原先開放的親子團體、社福團體及教育機關，特別增設社區大學、銀髮團體，可供各團體到KOREA PLAZA進行參觀的機會，並由專人進行導覽講解、文化體驗，期待讓大家能在KOREA PLAZA體驗韓國之美。

首次去韓國Long Stay就上手：計畫到韓國打工度假、讀語學堂、成為交換學生嗎？2017年度韓國觀光公社台北支社特別為即將去韓國Long Stay的朋友們舉辦關於在韓生活的實用資訊講座，從出發前需準備的物品至去韓國後的生活實用資訊，讓您首次去韓國Long Stay就上手！

韓國的美食獨具特色，2016年，餐飲界的重要指標米其林更首次在韓國首爾推出美食指南。（達志影像／shutterstock提供）

此外，這次韓國觀光公社也推出「米其林美食講堂」，韓國的美食獨具特色，2016年，餐飲界的重要指標米其林更首次在韓國首爾推出美食指南，是全球第28個擁有米其林指南的城市，今年韓國觀光公社台北支社為讓更多民眾能夠了解韓國的美食，預計將於下半年度舉辦米其林美食講堂。

受韓劇影響，近年來國人赴韓國旅遊日益增多。（圖為首爾，達志影像／shutterstock提供）

講堂內將有豐富的韓國美食介紹，以及米其林指南選出的幾家超值餐廳推薦，還將請到韓食料理老師，帶大家體驗親自動手製作韓食，讓來參加講堂的朋友，不但能瞭解韓國美食，更能透過手作的料理體驗，陷入韓食的魅力中！

(中時電子報)