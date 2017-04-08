韓媒：川習會商定遏制北韓核野心
南韓媒體報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平7日在美國佛羅里達州馬拉阿哥（Mar-a-Lago）舉行高峰會談，雙方商定加強合作遏制北韓核子野心。
南韓多家媒體今天都報導，川普和習近平兩位領導人在馬拉阿哥峰會中，就北韓核野心、美中貿易失衡、南中國海3大問題進行了磋商。
韓聯社報導，美國國務卿提勒森在記者會上說，雙方一致認為，北韓發展核武已面臨十分嚴峻的局面，雙方並商定加強合作遏制北韓核野心。
提勒森表示，希望中國與美國一起為遏制北韓核野心而共同努力，美國瞭解在此議題上中國面臨的挑戰，但是中國在相關問題上，如果不能和美國協調立場，美國將研究單邊的應對方案，目前也已準備採取單邊措施。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。