韓媒：川習會商定遏制北韓核野心

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南韓媒體報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平7日在美國佛羅里達州馬拉阿哥（Mar-a-Lago）舉行高峰會談，雙方商定加強合作遏制北韓核子野心。

南韓多家媒體今天都報導，川普和習近平兩位領導人在馬拉阿哥峰會中，就北韓核野心、美中貿易失衡、南中國海3大問題進行了磋商。

韓聯社報導，美國國務卿提勒森在記者會上說，雙方一致認為，北韓發展核武已面臨十分嚴峻的局面，雙方並商定加強合作遏制北韓核野心。

提勒森表示，希望中國與美國一起為遏制北韓核野心而共同努力，美國瞭解在此議題上中國面臨的挑戰，但是中國在相關問題上，如果不能和美國協調立場，美國將研究單邊的應對方案，目前也已準備採取單邊措施。1060408

(中央社)