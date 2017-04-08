餵食野生動物 小心好心被雷親

一名女子餵鼬獾喝水，卻遭鼬獾唾液噴到眼睛，隔天立即就醫打狂犬病疫苗。疾管署說，花蓮、南投等地都有發現鼬獾染狂犬病，建議民眾不要隨便靠近野生動物。中央社記者陳偉婷攝 106年4月8日

一名女子餵鼬獾喝水，卻遭鼬獾唾液噴到眼睛，隔天立即就醫打狂犬病疫苗。疾管署說，花蓮、南投等地都有發現鼬獾染狂犬病，建議民眾不要隨便靠近野生動物。

衛生福利部疾病管制署日前公布國內今年首起狂犬病陽性鼬獾咬傷民眾事件。東部一名女性發現住家闖入一隻鼬獾，好心餵食給水，但不慎被鼬獾唾液噴到眼睛，女子原本不以為意，但隔日發現鼬獾死亡，驚覺狀況可能不單純。

鼬獾檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確認為狂犬病陽性。目前該民眾無其他不適症狀，衛生單位已協助傷者完成免疫球蛋白及前三劑狂犬病疫苗接種，將持續追蹤其狂犬病疫苗接種情形。

疾管署副署長羅一鈞表示，依農委會動植物防疫檢疫局資料顯示，今年累計檢出狂犬病陽性動物共15件，都為鼬獾，發現地點為花蓮縣、南投縣、高雄市、嘉義縣、台南市及台東縣。

國內今年尚無人類感染狂犬病確定病例；自西元2002年迄今累計3例，都為境外移入，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地菲律賓，均已死亡。

羅一鈞表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，若遭染狂犬病動物咬傷且沒有及時妥善處理，有9成會發病，發病後致死率接近100%。

狂犬病潛伏期通常是1到3個月，不過，羅一鈞說，也曾有個案是潛伏了6年才發病。狂犬病病毒進入人體之後，會沿著神經逐漸侵犯脊髓、延腦、中樞神經，最後破壞大腦，讓人發狂，患者常因呼吸麻痺導致死亡。但如果被動物咬傷後，及時施打疫苗，能降低發病風險。

疾管署提醒，民眾勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗、盡量遠離流浪狗或貓。

如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第0天，及第3、7、14、28天）接種5劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。1060408

(中央社)