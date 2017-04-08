餵食野生動物 小心好心被雷親
一名女子餵鼬獾喝水，卻遭鼬獾唾液噴到眼睛，隔天立即就醫打狂犬病疫苗。疾管署說，花蓮、南投等地都有發現鼬獾染狂犬病，建議民眾不要隨便靠近野生動物。
衛生福利部疾病管制署日前公布國內今年首起狂犬病陽性鼬獾咬傷民眾事件。東部一名女性發現住家闖入一隻鼬獾，好心餵食給水，但不慎被鼬獾唾液噴到眼睛，女子原本不以為意，但隔日發現鼬獾死亡，驚覺狀況可能不單純。
鼬獾檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確認為狂犬病陽性。目前該民眾無其他不適症狀，衛生單位已協助傷者完成免疫球蛋白及前三劑狂犬病疫苗接種，將持續追蹤其狂犬病疫苗接種情形。
疾管署副署長羅一鈞表示，依農委會動植物防疫檢疫局資料顯示，今年累計檢出狂犬病陽性動物共15件，都為鼬獾，發現地點為花蓮縣、南投縣、高雄市、嘉義縣、台南市及台東縣。
國內今年尚無人類感染狂犬病確定病例；自西元2002年迄今累計3例，都為境外移入，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地菲律賓，均已死亡。
羅一鈞表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，若遭染狂犬病動物咬傷且沒有及時妥善處理，有9成會發病，發病後致死率接近100%。
狂犬病潛伏期通常是1到3個月，不過，羅一鈞說，也曾有個案是潛伏了6年才發病。狂犬病病毒進入人體之後，會沿著神經逐漸侵犯脊髓、延腦、中樞神經，最後破壞大腦，讓人發狂，患者常因呼吸麻痺導致死亡。但如果被動物咬傷後，及時施打疫苗，能降低發病風險。
疾管署提醒，民眾勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗、盡量遠離流浪狗或貓。
如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第0天，及第3、7、14、28天）接種5劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。1060408
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範