過敏有潛伏期 服藥後有感冒症狀要當心

根據調查，有7成民眾以為藥物過敏一定立即發生，不知過敏也有潛伏期。醫師提醒，嚴重過敏前可能出現發燒、頭痛等類感冒症狀，服藥期間都要注意。

服用、塗抹或注射藥物後，引發身體出現過敏症狀，包含皮膚紅疹、搔癢或水泡、嘴唇腫、喉嚨痛、吞嚥困難、眼睛紅腫灼熱、口腔潰爛、發燒等，稱為藥物過敏。藥物過敏和體質有關，任何人、任何藥物都可能引起過敏，常常無法預期。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主治醫師林瑞宜表示，曾有藥物過敏反應者，在服用可能導致過敏藥物後，可能很快或約1到2天就會出現症狀；但如果是從未有過敏者，有可能7到21天才會有反應。若是比較特殊，如痛風、癲癇類的藥物，也可能遲至2、3個月、甚至更久，才出現過敏。

根據衛生福利部食品藥物管理署委託藥害救濟基金會的調查，發現近8成民眾知道皮膚紅疹可能是藥物過敏前兆症狀，但對於黏膜症狀的認知仍有不足；且有7成民眾誤以為藥物過敏可能只會在用藥後立即發生，缺乏用藥期間也可能發生的觀念。

調查也顯示，70歲以上的受訪者對藥袋標示注意程度及過敏症狀認知度偏低，高齡者易患許多慢性疾病，用藥種類繁多、頻次複雜，也成為用藥問題的高危險群。

林瑞宜表示，如果只是皮膚出疹，多屬不嚴重的過敏，只要及早停藥，避免以後誤食，可改善過敏症狀。不過，嚴重過敏反應，引起皮膚潰爛如燙傷、眼睛、口腔、陰部有黏膜處都可能有症狀，就算停藥也可能繼續惡化，甚至危及性命。

「如果用藥出現非預期的反應，就要有警覺是過敏」，林瑞宜說，如果原先吃藥是為了降血糖，副作用可能是因血糖降太多而頭暈；不料卻出現喉嚨痛、眼睛紅等非預期副作用，就應該提高警覺。

林瑞宜也說，嚴重的藥物過敏反應會有前驅症狀，且這些症狀和感冒很類似，如發燒、頭痛、喉嚨痛、眼睛紅等，很容易誤會成感冒，延誤藥物過敏的治療。建議民眾如果自認身體不適就診，也可以告訴醫生正在服用的藥物，更能釐清狀況。

林瑞宜建議，如果服藥後疑似出現過敏反應，最好打電話回醫療院所請教藥師，讓專業人員協助判斷是否立即回診。1060408

(中央社)