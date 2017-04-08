上完這堂課 謝國樑找回拍電影使命感

華聯國際多媒體董事長謝國樑（圖）成為湖畔大學第三期學員，不僅是台灣第一人，也對他經營公司產生影響，「華聯的使命感就是用台灣風格拍出能在所有華人市場上映，最好的台灣電影」。中央社記者黃名璽攝 106年4月8日

華聯國際多媒體董事長謝國樑成為湖畔大學第三期學員，不僅是台灣第一人，也對他經營公司產生影響，「華聯的使命感就是用台灣風格拍出能在所有華人市場上映，最好的台灣電影」。

曾連任3屆立委的謝國樑，選擇退出政壇，轉換跑道經營公司，接任華聯國際多媒體董事長、英文中國郵報董事長等職。日前他在臉書貼文說，收到馬雲校長的快遞郵件，告知即將正式開始湖畔大學第三期的學習生涯。

湖畔大學是阿里巴巴集團董事局主席馬雲等人創辦的學校。

謝國樑接受中央社專訪時表示，湖畔大學應該可以說是「創業家學校」，不是給高階層經營管理人就讀的，而是給創業者；但校方也理解不可能只有創業者，有些企業家第二代肩負轉型使命，所以學校裡只有兩種身分，一種是第一代的創業者，另一種是企業家的第二代或第三代。

談到成為台灣唯一進入湖畔大學的學員，謝國樑說，可能台灣的申請人本來就不多，或許大家以為這是一個純大陸人參與的學校，加上他的朋友、湖畔一期的汪小菲也扮演了一定的角色，「汪小菲也告訴我湖畔蠻多的事情」。

最特別的是，「我剛好有一個背景，就是台灣的創業家，而且我過去還擔任過立法委員」，謝國樑說，湖畔一方面也希望能有台灣學生加入，「剛好這個台灣學生過去在台灣的政界及商界好像都有一些參與」，他相信自己在學校裡也可以給對方一些台灣觀點，或是提供他們了解台灣的現況。

謝國樑說，就他的了解，校方認為來申請的人裡面，他的背景相較特殊，「這是他們的看法」。

他說，馬雲不僅教給大家創業成功的經驗，「也有很多創業失敗的經驗」。

談到上過課後為自己帶來那些啟發？謝國樑說，上完課回到台灣後，他馬上把總經理跟財務長找來，開一個會，把自己學到的東西跟他們討論，並針對湖畔所教的內容，重新檢視公司目前的狀況，立即做調整，「這個教學的實用性實在太高了」。

「使命感、價值觀、願景」馬雲上課一開始就提出這三項重點，謝國樑說，馬雲認為使命感就是要清楚知道自己公司存在的目的，「有時候我們不會這麼反思」，如果上至老闆下至員工都能夠很清楚，「你的公司就是朝向同一個方向」。

謝國樑說，上完課，他重新思考公司存在的目的，也就是華聯的使命感是什麼，「後來我們想清楚了」，因為像海角七號、那些年我們一起追的女孩、我的少女時代等在大陸非常紅的台灣電影，都不是合拍片，且都足以代表台灣，所以華聯的使命感就是「用台灣風格拍出能在所有華人市場上映，最好的台灣電影」。

「我因為上了馬雲這堂課，回來檢視了我的華聯國際」，他說，華聯最重要的使命，就是做好台灣電影，「但絕對不是只在台灣賣的台灣片」。

至於湖畔大學的課程跟一般大學的EMBA課程最大不同，謝國樑說，創業有很多問題是「今天就要解決的」，例如融資、跟合併方的協商、如何訂定KPI等，「大家的問題都是立即而且需要解決的」，他覺得阿里巴巴的這一群人，「充滿了知識與經驗」。1060408

(中央社)