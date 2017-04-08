前男友糾纏不清 唐綺陽曝三絕招伺候

唐綺陽網路直播頗受粉絲好評。(圖/本報系資料照)

星座專家唐綺陽靠著精闢星座運勢分析，讓網友甘拜下風封為「國師」，此外更靠著網路直播讓事業再攀顛峰，不過鮮少談及感情事的她，則自曝前男友疑似想吃回頭草，頻頻私訊聯繫她，對此讓她出大絕釣盡前男友胃口。

唐綺陽上節目時不避諱談論前男友，她自曝有任前男友不斷用臉書私訊她，最初她刻意將訊息閒置三天不讀，營造出生活很忙碌的假象，接著已讀不回釣盡對方胃口，至於現在是否想享受戀愛感覺?唐綺陽不諱言享受單身生活，至少「不用伺候另一半、不用花錢買禮物，也不怕吃大餐身材走樣」，但仍不忘強調年輕時身價不斐，當年可是很多男生追。

(中時電子報)