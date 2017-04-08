習川會第二場 談兩軍互信合作

中國大陸領導人習近平(右)與美國總統川普(左)在台北時間8日進行第二場會晤。(圖/美聯社)

習川會本月在美國佛州棕櫚海灘登場，於台北時間8日展開第二場會晤。大陸領導人習近平與美國總統川普此次就雙邊重要領域務實合作與區域問題交換意見，雙方同意擴大互利合作領域，包括兩軍交流；值得注意的是，這次會晤並未談及兩岸關係與台灣問題。

據新華社訊，習近平指出，兩軍關係是中美關係的重要組成部分。軍事安全互信是中美戰略互信基礎。雙方要保持兩軍各級別交往，繼續發揮好中美國防部防務磋商、亞太安全對話等對話磋商機製作用，用好將建立的聯合參謀部對話機制新平台，落實好雙方已經商定的年度交流合作項目，用好並不斷完善重大軍事行動相互通報信任措施機制和海空相遇安全行為準則兩大互信機制。雙方要共同努力，不斷增進兩軍互信和合作。

川普表示，我和美方團隊非常榮幸在海湖莊園接待習近平主席和中國代表團。我同習近平主席談得很好，建立了非凡的友誼。此次會晤取得重要、豐碩成果，有力推動了美中關係向前發展。雙方團隊已經通過啟動外交安全對話、全面經濟對話進行了直接溝通交流，並取得實質性進展。美方願同中方繼續加強經貿、兩軍、人文等各領域合作，支持中方追逃追贓方面的努力。美方將同中方開展合作，努力消除影響兩國關係的因素和問題，使美中關係實現更大發展，美中關係一定能發展得更好。

(中時電子報)