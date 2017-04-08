NBA》談復出 杜蘭特：一直克制上場衝動
9日將於勇士與鵜鶘之戰傷癒復出的勇士明星前鋒杜蘭特，8日跟勇士球員發展顧問納許一起訓練時表示，「有時當你被剝奪上場權利，你的耐心會一點點減少，我一直克制想趕快回到場上的心情，這不誇張，過去5周我一直在忍。」
杜蘭特先前因為膝蓋受傷，無奈缺席整整19場比賽，勇士仍在柯瑞領軍下，最近打出13連勝，更提前確保聯盟與西區第1，接下來的重點，當然放在杜蘭特的傷癒復出，勇士總教練科爾也打算不去限制杜蘭特的上場時間。
「現在這個時間點，是杜蘭特回歸的最佳時機(勇士還剩3場例行賽)，能讓他找回應有的節奏或狀態，」科爾表示，「這當然對我們相當有利，因為我們可以一邊保持狀態，一邊同時進行輪休了。」
除了單獨跟納許進行練投，杜蘭特也完成了傷後首次跟球隊的訓練，「我知道這一天一定會來臨，這一天終於到了，我當然相當開心。」本季場均25.3分、8.2籃板與4.8助攻的杜蘭特說。
接下來的問題就是，勇士要花多少時間適應杜蘭特的回歸，畢竟最近少了他的助陣，勇士狀態也算不錯，不過隨著季後賽即將開打，勇士當然希望杜蘭特趕緊重新融入球隊，全力搶回去年失去的總冠軍。
(中時電子報)
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