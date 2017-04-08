酒後不開車觀念小扎根 交通部首出繪本
交通部首次出版繪本，並分送全台各小學，以3個小故事，透過動物當主角方式，宣導酒後不開車，盼防酒駕觀念從小扎根。
交通部以往道安宣傳品多半是單張或摺頁，這次首次出版繪本，對象是小學生，繪本是與國語日報社合作，定價新台幣100元。
受限經費，交通部先提供2萬7000本繪本，送給全台各小學，3到5年級每班有一本。
繪本以3個小故事，主角包括青蛙、貓、狗及烏龜，灌輸喝酒後會發生視力模糊、身體不協調觀念，提醒遵守「酒前不開車」或「酒後指定駕駛」護送喝酒朋友回家。
交通部認為道安觀念一定要從小扎根，去年也與教育部達成共識，去年向教育部爭取將每學期6小時道安課納中小學授課時數。
教育部雖以無法源依據未同意，但允諾請交通部推薦專家參與相關領域教科書審查，並請出版社參考交通部編訂的高級中等以下學校的交通安全教育教材，編撰教科書。1060408
(中央社)
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