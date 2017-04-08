川習會落幕 美中說法未見一中與台灣

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連續兩天的川習會今天結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。峰會風采幾乎被美國空襲敘利亞的戰斧飛彈烈焰所搶去。

川習會在美國飛彈攻擊敘利亞之後進行第2日會談，兩國官員在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平加入前，分別展開對話。

美國方面，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）與國務卿提勒森（Rex Tillerson）會後舉行聯合記者會，說明雙方談話內容。

提勒森表示，美中領袖舉行正面和具效能的會議。雙方同意攜手，擴大合作範圍，相互尊重，管理歧異。

提勒森呼應習近平6日的談話指出，美中元首同意提升現行雙邊對話機制，建立新的高階諮商架構。川習兩人將會督導美中全面對話，包括外交與安全對話、全面經濟對話、執法與網路安全對話，以及社會和人文對話4項支柱。

記者問到，有報導指中方將為美國帶來基礎建設投資大禮，展示中方對創造美國工作機會的承諾，中方是否提出？

羅斯表示，習近平本人來訪、以及川習兩人建立關係，就是最好的禮物。

新華社報導，習近平表示，中方歡迎美方參與一帶一路框架內合作。兩軍關係是中美關係的重要組成部分，軍事安全是中美戰略互信基礎，雙方要保持兩軍各級別交往。

根據美方的會後記者會與中方官媒離開美國後的公開報導，都未見提及一中政策與台灣議題，也未提及美國軍售台灣事宜。

由於為非正式會晤，雙方也未如早先外界預期發表聯合聲明。

川習7日會面之前，提勒森、美國國防部長馬提斯（Jame Mattis）與中國國務委員楊潔篪，梅努欽、羅斯與中國國務院副總理汪洋，先行進行交流，討論下一步合作。1060408

(中央社)