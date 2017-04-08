川習會 習近平：中國不走國強必霸老路

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中國大陸國家主席習近平在「川習會」中說，中國「不奉行你輸我贏的理念，不走國強必霸的老路」。截至發稿為止，中國大陸官媒新華社對川習會的公開報導並未提及台灣議題。

新華社報導，美國總統川普與習近平當地時間6日在美國佛羅里達州首次會晤，7日上午舉行第二次會晤，習近平在會中作以上表示。

川普則說，與習近平談得很好，建立了非凡的友誼。此次會晤取得重要、豐碩成果，有力推動美中關係向前發展，雙方團隊已經透過啟動外交安全對話、全面經濟對話直接溝通交流，取得實質性進展。

習近平在會談中表示，中國大陸堅定不移走和平發展道路，「不奉行你輸我贏的理念，不走國強必霸的老路」，願和美方一道維護世界和平、穩定、繁榮。

習近平還說，中美元首這次會晤對關係發展具有特殊重要意義。他說，與川普進行長時間深入溝通，加深彼此了解，增進相互信任，達成許多重要共識，建立良好工作關係。

自競選總統以來，川普最在意美中貿易失衡及為美國創造就業機會。根據新華社，習近平說，大陸正在進行「供給側結構性改革」，不斷擴大內需，中美加強經貿合作的前景廣闊，雙方要抓住這個機遇，歡迎美方參與大陸「一帶一路」架構內合作。

對於軍事安全互信機制方面，習近平說，應完善「重大軍事行動相互通報信任措施」和「海空相遇安全行為準則」兩大互信機制；並在將建立的「聯合參謀部對話機制新平台」落實兩國軍事交流。

在執法合作方面，習近平說，中美要共同打擊販毒、拐賣兒童、洗錢、網路犯罪等各種形式的跨國犯罪，要好好運用「執法及網路安全對話機制」。他說，大陸正在全力反貪腐，海外追逃追贓，希望美國在這方面給予中方更多配合。

此外，他也提到中美要加強人文交流、旅遊業合作、體育合作、醫療衛生合作等。

川普表示，美方願和中方繼續加強經貿、兩軍、人文等各領域合作，支持大陸追逃追贓方面的努力，努力消除影響兩國關係的因素和問題，使美中關係實現更大發展，美中關係一定能發展得更好。

報導說，川普與習近平會後在會談地點馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部散步，在輕鬆友好的氣氛中繼續就兩國友好合作進行討論。

在川習兩人此番會晤前，大陸國務院副總理汪洋同美國財政部長梅努欽、商務部長羅斯啟動「中美全面經濟對話機制」，大陸國務委員楊潔篪和美國國務卿提勒森、國防部長馬提斯啟動「中美外交安全對話機制」。

報導說，兩國元首對兩個對話機制啟動及取得的初步成果感到滿意。1060408

(中央社)