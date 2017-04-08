體育世大運競賽項目 柯P最怕游泳

圖為台北市長柯文哲（中）7日視察世大運田徑場，與田徑國手楊尉庭（右）、陳傑（左）試跑跑道。(中央社)

世大運開幕倒數132天，北市府也漸漸開始幫台北市長柯文哲安排諸多視察場館、體驗競賽項目的公開活動。柯P今早出席環保局與南港、內湖曲公我舉辦的桌球聯誼賽，與奧運國手江宏傑一起替比賽開球，但當被問到最怕體驗哪個競賽項目？他直說最怕游泳。

昨天視察世大運開閉幕主場館台北田徑場時，柯文哲不慎在跑步時跌倒，今他受訪時笑說，只是趴下去撞到，回家貼了幾塊沙隆巴斯。

打桌球是否比較簡單？他先說，還是很專業，連球拍都不會拿，接著「抱怨」局處「很可怕」，每次都不事先跟他說要做什麼，來了之後才發現要跑步、打球，像昨天就跑太快、太丟臉了，今天有事先跟江宏傑「套招」一下，詢問桌球拍該怎麼拿。

媒體詢問，世大運有22個競賽項目，是否每一項都要體驗、示範？柯文哲表示，世大運是今年台灣最重要的比賽，之後就看體育局怎麼安排，但他個人最怕要游泳，有一次去看水球，就很怕主辦單位叫他下水。

(中時)