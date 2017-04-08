饒舌歌手翻牆進動物園 柯P：被獅子咬掉怎麼辦？
饒舌歌手「Q毛萬QMone」與友人在網路上PO出一支「夜闖動物園」的影片，引發軒然大波，昨天動物園已經向警方報案。台北市長柯文哲今被問到此事，回說：「要是被獅子咬掉怎麼辦？」
但柯文哲也說，動物園這麼大的地方，如果有人要溜進去，不知道該怎麼辦，內部會研究看看是否加裝監視器或紅外線。
另外，媒體也詢問針對中正紀念堂附近建築要限高，但有里長認為阻礙當地發展。柯文哲說，近日都審會會重新討論、審議。至於目前市府的公共住宅政策進度，會先以大同區蘭州整宅優先，成功後，再轉頭處理南機場。
(中時)
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