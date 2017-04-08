鄭明典：台灣被雲線圈起來了
中央氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上表示，台灣被雲線圍起來了，且難得是非常完整的一圈。
細線狀的雲就稱為「積雲線」或「雲線」，也稱「索狀雲」。
鄭明典今天在臉書上Po出一張可見光雲圖，並說今天台灣被一條雲線圈了起來，難得那麼完整的一圈。
鄭明典說，原因是氣流受台灣地形影響，加上清晨由台灣陸地吹往海上的「陸風」所造成。
鄭明典表示，昨晚台灣上空相當晴朗，夜晚的輻射冷卻產生較冷、較重（密度高）的空氣，於是在陸地上空產生相對高壓區，高壓區內的空氣被擠壓向外流到海面就形成陸風，陸風前緣把海表面濕暖空氣舉升，於是就形成一條連續的雲線。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。