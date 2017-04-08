鄭明典：台灣被雲線圈起來了

中央氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上表示，台灣被雲線圍起來了，且難得是非常完整的一圈。

細線狀的雲就稱為「積雲線」或「雲線」，也稱「索狀雲」。

鄭明典今天在臉書上Po出一張可見光雲圖，並說今天台灣被一條雲線圈了起來，難得那麼完整的一圈。

鄭明典說，原因是氣流受台灣地形影響，加上清晨由台灣陸地吹往海上的「陸風」所造成。

鄭明典表示，昨晚台灣上空相當晴朗，夜晚的輻射冷卻產生較冷、較重（密度高）的空氣，於是在陸地上空產生相對高壓區，高壓區內的空氣被擠壓向外流到海面就形成陸風，陸風前緣把海表面濕暖空氣舉升，於是就形成一條連續的雲線。1060408

(中央社)