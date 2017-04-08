巴西31名遭中商奴役勞工獲救

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中國食品加工和大宗商品貿易商中糧來寶（Cofco Agri）因奴役巴西勞工在當地勞動法務部接獲檢舉後，已救出31名生活在擁擠不堪和不衛生地方的勞工，也沒有安全飲用水。

巴西新聞網站G1報導，中糧來寶為中糧集團旗下子公司中糧國際所有，因工作意外而受害的一名勞工被救出，目前正接受治療。

負責招聘這些勞工的馬托格羅索（Mato Grosso）州內地城市諾瓦馬林加（Nova Maringa）貨物裝卸勞工工會，將被控誘騙勞工受虐待。

中糧來寶聲明指出，選擇聘用參與工會的員工，在獲悉有關工人的情況後，在勞動部稽查前即採取必要因應措施。

勞動部指出，這是2009年以來最大宗營救被奴役勞工的行動。

勞動法務部接獲匿名檢舉後，在中糧來寶巴西公司發現26項違規，包括兩處安置工人的地方擁擠不堪，導致勞工互相傳染感冒等疾病，蚊蟲肆虐，床褥破舊、汙穢，缺乏個人衛浴用品，且病毒、病菌感染率高。

其他還包括工時過長，沒有每周的有薪休息日，不尊重午餐時間，飲食品質惡劣，勞動報酬與生產力之間脫勾，不通報工作意外，並限制行動自由。

稽查結束後，所有獲救勞工都接獲從未領取的加班費，午餐時間不足和未遵守每周有薪休息日的賠償金等。1060408

(中央社)