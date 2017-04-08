北北基安定力量聯盟發起 罷免黃國昌遊行今登場

民眾舉起看板表達不滿。（趙雙傑攝）

民眾參與活動。（趙雙傑攝）

罷免黃國昌遊行正式開始。（趙雙傑攝）

民眾高呼罷免口號。（趙雙傑攝）

由北北基安定力量聯盟發起罷免黃國昌遊行今日正式登場，將號召千人上街遊行並路過黃國昌服務處，表達民眾不滿心聲。

立委黃國昌認為國民黨主席洪秀柱，日前提到地方民眾不滿黃「支持核食進口、毒品除罪化」，並「配合民進黨諸多違法亂紀的言行」，是惡意造謠抹黑，6日到台北地方法院遞狀自訴洪涉嫌妨害名譽，另也會提附帶民事求償。不過，在黃國昌提自訴受訪時，有3位民眾到場抗議，高喊罷免黃國昌，聲音之大令民眾和媒體記者側目。當時黃國昌笑笑說，「他們需要媒體曝光」。

(中時)