司改會議討論 設立科學委員會減少冤案
司改國是會議第一分組第一次增開會議，今天於司法院會議室舉行，討論重點包含在行政院以外的院部等級以上機關，設立司法科學委員會，以強化司法發現真實的能力、減少冤抑。
第1分組會議主題為「保護被害人與弱勢者的司法」，司改國是會議總結會議，預計6月底登場。
今天增開會議討論事項，包含在行政院以外的院部等級以上機關設立獨立行使職權的國家級司法科學委員會，專責政策、教育與認證事項，以強化司法發現真實的能力、減少冤抑(冤屈、冤枉)；本於公平法院與訴訟對抗的設計，研議制定統一證據法典，完善證據法則。1060408
(中央社)
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