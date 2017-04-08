復活節歡樂彩蛋 微風慈善基金會送愛
今年復活節在4月16日，微風慈善基金會執行長陳美汀、微風三總商店街員工、微風藝人郭源元6日到三軍總醫院兒童病房及兒童門診診間，陪伴孩童提前歡慶復活節；12日微風慈善基金會會再到微風台大醫院美食街舉辦復活蛋彩繪活動，與大、小朋友過節。
設置在三總兒童病房的日光室，鮮少有外部單位前往舉辦關懷活動，小兒科病房主任田炯璽帶領醫護人員一同陪伴小朋友進行復活蛋彩繪，兒科教學總醫師何昇遠也全程參與。大小朋友透過腦力激盪繪製屬於自己的彩蛋，也希望象徵福氣、新生的彩蛋可以帶給孩童無限的祝福。
郭源元為小朋友分享復活節的由來，活動中並進行有獎徵答；微風集團策略長廖曉喬特別將吉祥物微風熊Kazemon設計喬裝成「歡樂復活兔」，微風熊還與郭源元到病房送小禮物，帶給小朋友和家長驚喜，不少人搶著與微風熊拍照及擁抱，氣氛歡樂。其中，有位3歲的小朋友，在活動結束後，仍緊抱著微風熊不放，相當溫馨。
(中時)
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