修地下水塔不慎落水 男子命危送醫

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新北市蘆洲發生一起溺水意外。（譚宇哲翻攝）

警消獲報到場救援。（譚宇哲翻攝）

今天上午8時許，新北市蘆洲仁愛街118巷發生一起溺水意外，73歲男子在修理地下水塔時因不明原因不慎掉落水池，被人發現時已失去呼吸心跳，警消將男子救起後送往新光醫院急救，正進一步釐清事發原因。

(中時)