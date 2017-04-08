美中第一夫人外交 梅蘭妮亞 v.s. 彭麗媛

美國第一夫人梅蘭妮亞（圖右）與大陸國家主席夫人彭麗媛（圖左）共同參訪佛州棕櫚灘小學。（圖/美聯社）

大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛等一行人訪問美國，除美中兩國元首和多名部長級正式會談外，從習近平和彭麗媛抵達佛州棕櫚灘（Palm Beach, Florida）起，兩國第一夫人的互動、穿著和行為，都成為外界與各國媒體關注的焦點。梅蘭妮亞（Melania Trump）從晚宴時的全身大紅洋裝，到今日訪問學校的黑色無袖褲裝；彭麗媛則是從晚宴時的藍色旗袍，轉成今日的白色長裙。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，各國矚目的中美習川會正式登場，除了習近平與川普（Donald Trump）兩人的互動與談話，外界和媒體更加關注兩位第一夫人的互動。從機場至晚宴、從黑衣白褲裝到藍色旗袍，選色與款式相對保守的彭麗媛，給外界帶來精明幹練的形象；而模特出身的梅蘭妮亞，則選擇黑底白點洋裝到大紅色連身長裙，大方展示她的好身材，成為鎂光燈前的主要焦點。兩位夫人今前往棕櫚灘小學參訪，梅蘭妮亞以一襲黑色無袖褲裝出席，彭麗媛則選擇了保守的白色長裙。

出訪美國佛州的大陸國家主席習近平（圖左）與夫人彭麗媛（圖右）。（圖/美聯社）

美中兩名第一夫人參訪佛州小學獲贈繪畫。（圖/美聯社）

美國總統川普（圖右二）與夫人梅蘭妮亞（圖右）在佛州棕櫚灘莊園內，設宴接待來訪的大陸國家主席習近平（圖左二）與夫人彭麗媛（圖左）。（圖/美聯社）

以總統助理出席晚宴的伊凡卡（圖左）與夫婿庫許納（圖右）。（圖/美聯社）

但此次美中第一夫人外交中，卻殺出一名不速之客，就是以總統助理身份出席的長女伊凡卡（Ivanka Trump），和繼母一樣是模特身份的她，亮麗的衣著與姣好身材，經常讓會議或晚宴的焦點因此模糊。打從川普投入競選開始，伊凡卡對他的助力功不可沒，但過度地參與高層政治，卻讓這名「公主」被外界批評，更使川普被烙上「用人唯親」的印記。

(中時電子報)