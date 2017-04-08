馬林魚對大都會 陳偉殷6局優質先發

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美職棒馬林魚今晚作客大都會，台灣左投陳偉殷本季首次先發主投，優質先發6局，用球數86球，投出5次三振，被敲出7支安打失掉1分，還有1記四壞球保送，另外他敲出生涯首安。

陳偉殷只在首局遭遇亂流，被大都會敲出2記安打、1次保送，失掉1分，之後表現相當穩健。

截至6局結束，馬林魚暫以7比1領先大都會，陳偉殷很有可能終結前5年開季首場無勝投紀錄。

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(中央社)