美媒評論川習會 講空話欠突破

我要評比

川習會在飛彈空襲敘利亞的驚訝聲中落幕，美國媒體指出，連續兩日會談雖被稱為有重大進展，但沒有宣布任何突破。英國媒體則說，中方將試圖降低習近平美國之行的損害。

中國國家主席習近平首度會見美國總統川普（Donald Trump），兩人握手、晚宴與散步都沒少，第一夫人參觀學校，兩國第一家庭成員在鏡頭前相當熱絡。

今日美國報（USA Today）報導，總統川普雖公開說，與中國國家主席習近平會面有重大進展，但會後卻沒有宣布任何突破。

華盛頓郵報（Washington Post）認為，會後雖宣布在百日內改善美中經貿關係與促進合作的計畫，但在北韓問題上未見明確方向，美國無預警攻擊敘利亞，更凸顯川普與習近平強烈的差異。

英國衛報（The Guardian）分析指出，川普在川習會進行中的飛彈空襲敘利亞之作，讓北京重新評估難料的川普。跡象顯示，中方試圖降低習近平美國之行的損害。

有趣的是，有媒體在會前報導，習近平將為美國帶來創造70萬個工作機會的基礎建設投資。外界關切，習近平是否在會中宣布「大禮」。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）對此一語帶過表示，「習近平本人來訪及川習建立關係，就是最好的禮物。」

無疑的，川普無預警下令飛彈空襲敘利亞讓川習會形色黯淡。中方仍然以邀請川普訪問中國為進展，但相較於過去對美非正式與國是訪問，習近平不到24小時的佛州行，顯然有極大差異。1060408

(中央社)