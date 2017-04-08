瑞典貨車襲擊案　暫無大陸公民死傷

瑞典首都斯德哥爾摩當地時間7日發生貨車襲擊事件，造成4死12傷，瑞典首相稱這是一場恐怖攻擊。大陸駐瑞典大使館表示，尚不清楚有無中國人傷亡。

外電報導，1輛被竊的卡車今天在瑞典首都斯德哥爾摩市中心衝撞正在熱鬧百貨公司外的人群，造成4人死亡和12人受傷，另有1人遭到逮捕。

陸媒環球時報引述瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）在記者會上表示，種種跡象顯示，這是一場恐怖襲擊。瑞典王室也表示震驚。

報導引述大陸駐瑞典大使館工作人員7日說，此次襲擊中的死傷者身分尚未明確，有無中國人死傷暫不清楚。不過，大陸的大使館已經向當地華人提醒，不要前往斯德哥爾摩市中心，儘量待在家中。1060408

(中央社)