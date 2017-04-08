前進大膽島 有請金牌解說員

我要評比

金門縣政府推廣烈嶼及大膽島觀光，提供遊客相關解說服務，招募「金牌解說員」進行培訓課程，12日截止報名。這次將針對結訓學員選出金牌解說員，獲頒榮譽獎章，並優先進用。

縣府觀光處指出，30小時的專業培訓課程內容有「導覽解說技巧」、「緊急應變」、「烈嶼及大膽島的戰役史蹟」「烈嶼及大膽島的人文史蹟」、「烈嶼及大膽島生態地質景觀」、「烈嶼資源總覽」、「大膽島戰地景觀」、「大膽島人文史蹟」等課程，並安排到烈嶼、大膽島的戶外實地課程，親上戰地進行實地演練。

上課時間是4月15、16、22、23。29和30共6天，地點在金門大學。名額為50名，金門縣政府將依報名表資料，先行進行資格審核，通過者以電話通知。報名成功者請備齊保證金新台幣1000元、普通2吋照片2張，以及相關執照證明文件，在開訓當日繳交。

為提升訓練品質，凡缺課超過1/6時數，也就是5小時課程，將取消受訓資格並沒收保證金。此外，參加者必須完成烈嶼、大膽島的戶外實地課程，通過考核後，才能領取結業證書。

特別的是，這次將針對結訓學員，透過考評機制甄選出金牌解說員，獲頒榮譽獎章，並成為大膽島開放觀光試營運優先進用的解說員。

金牌解說員主要工作以協助支援金門縣政府推廣烈嶼及大膽島的相關遊程，帶隊解說、駐點服務、行政支援等工作。縣府歡迎相關旅遊從業人員、金門解說員，以及其他有興趣的民眾報名參加。報名表可到http://bit.ly/2nkWJQn下載，填妥後傳真到（082）312704或寄到sport@nqu.edu.tw。1060408

(中央社)