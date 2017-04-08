NBA》恥辱？騎士慘輸老鷹二軍14分

騎士前鋒詹姆斯切入籃下，找到機會傳給隊友。(美聯社)

擺明只想調整狀態的老鷹，8日來到克里夫蘭客場面對東區老大騎士，一口氣全讓先發主力輪休，沒想到「三巨頭」詹姆斯、洛夫與厄文全都出賽的騎士，竟在自家主場以100比114輸給老鷹二軍，更爆冷中止4連勝。

老鷹8日讓「魔獸」霍華、米爾沙普與貝茲摩3人輪休，加上薛洛德、施弗洛沙兩人養傷中，等同只用替補二軍陣容跟騎士交手，卻碰上騎士末節徹底失神，老鷹轉眼取得20分的大幅領先優勢，就算騎士三巨頭上場也挽回不了頹勢。

「小皇帝」詹姆斯打了41分鐘，貢獻27分、8籃板與7助攻，厄文也打33分鐘，拿18分、7助攻，洛夫上場35分鐘貢獻15分、15籃板，沒想到三巨頭都這麼賣力了，騎士仍輸老鷹二軍陣容這麼多，堪稱遭受蠻大的恥辱。

老鷹表現最佳的球員是小哈達威，他拿全隊最高22分，外加5助攻、2籃板，唐利維也有20分進帳，伊耶索瓦與穆斯卡拉各有13分，韓福瑞12分、7籃板，有了這場勝利，老鷹41勝38敗續居東區第5。

(中時電子報)